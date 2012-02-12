73% россиян признали роль религии в своей жизни
06:17, 12 февраля 2012Общество
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Итоги опроса «Левада-центра»
9 февраля 2012 года стали известны итоги январского опроса «Левада-центра» о роли религии в жизни россиян.
73% опрошенных признали роль религии в своей жизни.
56% респондентов не хотели бы, чтобы представители власти руководствовались религиозными убеждениями при принятии решений.
65% высказались против участия религиозных деятелей в политической жизни.
43% - против преподавания основ религии в школах (за – 44%).
74% - против введения налога на нужды религиозных организаций (в ноябре 2011 года таких противников было 56%).
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