Представлен логотип Всемирного Дня Молодёжи в Бразилии

В столице Бразилии был представлен официальный логотип Всемирного Дня Молодёжи в Рио-де-Жанейро в 2013 году. Его автором стал 25-летний бразилец Густаво УГЕНИН, сообщает Радио Ватикана.

На церемонии присутствовал архиепископ Рио-де-Жанейро монс. Орани Жуан ТЕМПЕСТА, который рассказал о художественных характеристиках этого логотипа:

«Новый символ Всемирного Дня Молодёжи содержит цвета Бразилии – зелёный, жёлтый, голубой и белый. В центре - изображение Христа Спасителя, это достопримечательность нашей столицы. Заметен также силуэт горы Сахарная Голова, а также изображение сердца - сердца молодёжи. Знак креста напоминает о том, что центром этого праздника молодёжи является сам Христос. Мы получили много предложений и проектов от молодых художников и дизайнеров. Рисунки приходили со всего мира, даже из Китая. Однако среди множества работ наши специалисты избрали именно этот логотип».

На данный момент в стране проходят подготовительные мероприятия, такие как паломничества икон Пресвятой Богородицы и Креста Всемирного Дня Молодёжи по всей Бразилии. В них с большой радостью участвует огромное количество молодых людей.

«Задание и миссия нашей молодёжи – быть вместе с церковью для созидания лучшего мира», - сказал архиепископ.

