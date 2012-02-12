В Тернопольской области горел храм XVIII века
03:25, 12 февраля 2012Общество
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Причина пожара устанавливается
В селе Мирово Тернопольской области 11 февраля горел храм Св.Архангела Михаила. Церковь относится к УПЦ Московского патриархата.
Как отмечает пресс-служба МЧС, сообщение поступило на пункт связи в 13:14. Пожар повредил 4 кв м деревянной стены и 6 кв м кровли. Материальный ущерб от пожара и причина возникновения устанавливаются.
Сообщается, что пожар тушили 4 человека дежурного караула МЧС города Шумск и 8 человек местного населения.
В итоге здания церкви и колокольни уцелели.
Отметим, что здание было построено в 1770 году и является памятником архитектуры.
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