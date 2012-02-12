В Тернопольской области горел храм XVIII века

В селе Мирово Тернопольской области 11 февраля горел храм Св.Архангела Михаила. Церковь относится к УПЦ Московского патриархата.

Как отмечает пресс-служба МЧС, сообщение поступило на пункт связи в 13:14. Пожар повредил 4 кв м деревянной стены и 6 кв м кровли. Материальный ущерб от пожара и причина возникновения устанавливаются.

Сообщается, что пожар тушили 4 человека дежурного караула МЧС города Шумск и 8 человек местного населения.

В итоге здания церкви и колокольни уцелели.

Отметим, что здание было построено в 1770 году и является памятником архитектуры.



Ukranews