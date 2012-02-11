Выставка "Буддизм в России" начала работу в Индии

Архивные и современные фотографии, рассказывающие о жизни буддистов в России, буддийские танки (священные изображения) и другие предметы буддийской культуры представлены на выставке "Буддизм в России", которая начала работу сегодня в индийской столице, сообщает РИА Новости.

Экспозиция открылась в зале "Азад Бхаван" в центре Нью-Дели. Выставка вызвала большой интерес среди делийцев. Особое внимание гостей привлекли архивные фото, в том числе фотографии цесаревича Николая, будущего российского императора Николая Второго, который встречался с бурятскими ламами.

На церемонии открытия, присутствовали посол России в Индии Александр КАДАКИН, глава Индийского совета по культурным связям Каран СИНГХ, представители общественности, дипломаты, журналисты.

"Возникнув в Индии, буддизм, одна из самых древних религий мира, проделал длинный путь, прежде чем дойти до границ России и стать неотъемлемой частью нашего исторического и культурного наследия", - отметил посол России, выступая перед гостями выставки.

В свою очередь, глава Индийского совета по культурным связям назвал большим достижением России то, что "она сумела сохранить религиозное наследие своих народов, несмотря на непростую историю".

Выставка "Буддизм в России" в ноябре прошлого года была представлена в Бутане, став первой в истории экспозицией из РФ, показанной в этой стране. Теперь эти экспонаты могут увидеть и индийские зрители. Выставка будет открыта для посетителей до 15 февраля.

"Эту экспозицию мы приурочили к 65-летию установления дипломатических отношений между Москвой и Нью-Дели. Кроме того, это первое мероприятие в рамках фестиваля российской культуры в Индии, который проходит в этом году", - сказала куратор выставки Ирина КЛОПОВА.

Индия - родин буддизма, здесь учение Гаутамы Сиддхартхи Шакьямуни, жившего в середине первого тысячелетия до нашей эры, оформилось в религиозную систему. Буддизм получил официальное признание в России в 1741 году во времена царствования императрицы Елизаветы Петровны, которая приняла указ, разрешавший буддийским ламам проповедовать на территории Российской империи.

