В Церкви одобряют работу кибердружинников

В Московском Патриархате приветствуют гражданские инициативы, направленные на укрепление безопасности и нравственности в Интернете.

«Безопасный интернет – это стремление, с одной стороны, предоставить всем (а в первую очередь детям, подросткам) возможность пользоваться всеми преимуществами современной информационной среды - быстрого получения необходимых знаний, общения, расширения кругозора… А с другой стороны, стремление исключить столкновение юного (да и зрелого) интернет-пользователя с тем, что здесь, в этой же среде, находится за гранью добра и зла», – сказал председатель Синодального информационного отдела Владимир ЛЕЙГОДА в интервью Российской газете.

«"Темная сторона" интернета сегодня в наибольшей степени проявляется в двух вполне конкретных "ипостасях": это либо откровенные извращенцы, заполоняющие сеть своими безумными, растлевающими фантазиями, либо люди, одержимые страстью наживы - те, кому все равно, на чем зарабатывать деньги, лишь бы этих денег было больше», – добавил он.

Представитель Московского Патриархата отметил общественную значимость Лиги безопасного интернета, которая, по его словам, решает свои задачи не репрессивными мерами со стороны государства, а путем привлечения выявлению и борьбе с нелегальным контентом тех пользователей Интернета, которым небезразлична морально-духовная составляющая вопроса.

«Результат, к слову, уже ощутим. Так называемые кибердружинники, добровольцы, при поддержке Лиги отслеживающие правонарушения в интернете, постоянно выявляют сетевых педофилов, распространителей детской порнографии», – заметил В. ЛЕЙГОДА.

«Для Церкви участие в этом проекте очень важно потому, что в данном случае мы видим стремление людей, объединившихся и дружно выступивших с инициативой изменения к лучшему нравственного климата в такой динамично развивающейся и влиятельной сегодня сфере, как интернет», – сказал он.

«Мы живем в век технологий – и с помощью технологий предлагаем духовные риски уменьшить. Церковь постоянно говорит о духовной, нравственной безопасности, причем не только в интернете, но и во всех сферах жизни. В данном случае этот призыв Церкви воплощается в виде конкретной инициативы», – заключил Владимир ЛЕЙГОДА.

Тaday.ru

