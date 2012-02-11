Осквернена и ограблена сербская церковь в Косовской Каменице

Неизвестные лица осквернили церковь свт. Николая в Косовской Каменице. Об этом 10 февраля агентству Танюг сообщил секретарь Рашко-Призренской епархии Сербской Церкви иерей Сава ШМИГИЧ.

По словам священника, неизвестные злоумышленники осквернили иконы, священные сосуды и престол в храме, расположенном в центре городка, и украли из церкви некоторую сумму денег. При этом преступники сломали входные двери церкви.

Факт кражи и осквернения храма подтвердил региональный представитель косовской полиции Исмет ХАШАНИ, который сказал, что полиция провела осмотр места происшествия и начала расследование. При этом ХАШАНИ исключил этнический мотив совершенного преступления, заявив, что речь идет о мотиве материального характера.

Председатель общины Каменица Шаип СУРДАЛИ осудил случай вандализма и призвал полицию расследовать преступление.

Православие.Ru

