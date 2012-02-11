Белорус бросил в ящик для пожертвований килограмм золота

00:02, 11 февраля 2012
Общество
9

И сертификат подлинности

В белорусском городе Бресте неизвестный в магазине положил в ящик для пожертвований на нужды православной церкви килограммовый слиток золота.

Как сообщает РИА «Новости», ящик для пожертвований, в котором обнаружили золотой слиток, находится в продовольственном магазине одного из спальных районов Бреста. Вместе с золотом жертвователь бросил в ящик сертификат подлинности слитка.

Как предполагают охранники магазина, слиток положил в ящик для пожертвований мужчина средних лет. По одной из версий, до этого он пытался вручить килограмм золота церковному сторожу, но тот не принял пожертвование.

Стоимость золотого слитка массой 1 килограмм составляет более 50 тысяч долларов. По словам представителя местной церкви, этой суммы хватит для того, чтобы практически полностью рассчитаться со строителями за постройку здания нового храма, сообщает агентство.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter