Белорус бросил в ящик для пожертвований килограмм золота

В белорусском городе Бресте неизвестный в магазине положил в ящик для пожертвований на нужды православной церкви килограммовый слиток золота.

Как сообщает РИА «Новости», ящик для пожертвований, в котором обнаружили золотой слиток, находится в продовольственном магазине одного из спальных районов Бреста. Вместе с золотом жертвователь бросил в ящик сертификат подлинности слитка.

Как предполагают охранники магазина, слиток положил в ящик для пожертвований мужчина средних лет. По одной из версий, до этого он пытался вручить килограмм золота церковному сторожу, но тот не принял пожертвование.

Стоимость золотого слитка массой 1 килограмм составляет более 50 тысяч долларов. По словам представителя местной церкви, этой суммы хватит для того, чтобы практически полностью рассчитаться со строителями за постройку здания нового храма, сообщает агентство.