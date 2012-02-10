В Александро-Невской лавре помянули Федора Достоевского

Одной из духовных и культурных традиций Санкт-Петербурга стало поминовение Федора Достоевского, которое впервые было совершено 25 лет назад в 1988 году, когда отмечалось 1000-летие Крещения Руси, пишет «Вода живая».

В 131-й день кончины гения русской словесности, 9 февраля, у его могилы в Александро-Невской лавре вновь собрались его почитатели. На богослужении в Некрополе мастеров искусств присутствовали прихожане храмов, писатели, журналисты, а также сотрудники музея-квартиры, в которой писатель скончался зимним вечером 1881 года.

Панихиду совершил настоятель Леушинского подворья протоиерей Геннадий БЕЛОВОЛОВ.

«Достоевский понял и показал закон жертвы: если человек не жертвует чем-то – он ничего не достигнет. Этот закон явил Христос. Человек должен идти Его путем и встретиться с Ним», - сказал отец Геннадий.

«Существует мнение, что Достоевский – тяжелый, угрюмый, опасный писатель, а для меня он светлый, радостный, пасхальный. Достоевский - православный писатель не поста, а Пасхи. Он оптимистичный писатель, даже в страданиях видевший высокий свет», - заключил отец Геннадий.

Федор Михайлович Достоевский (1821-1881) умер в день памяти преподобного Исаака Сирина – 28 января/10 февраля. К сожалению, день кончины писателя в результате путаницы в календаре при его большевистской реформе 1918 года отмечается 9 февраля.

Рravoslavie.ru