Выставка «Королевские Рукописи: Гений иллюстрации» демонстрирует 150 рукописей из коллекции Британской библиотеки и других книжных собраний, которые ранее принадлежали английским монархам, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на Independent Catholic News.

Рукописи — далеко не идеальный предмет для экспонирования на выставках: приходится мириться с тем, что все 150 экспонируемых томов можно увидеть только открытыми на одной единственной странице.

Тем не менее, даже несмотря на такие очевидные неудобства, выставка королевских рукописей стала подлинной сенсацией и привлекает множество посетителей.

Выставка разделена на 6 секций:

— Эдуард IV, основатель Старой королевской библиотеки;

— Христианский Монарх (христианские книги);

— Королевская идентичность (генеалогии, хроники, книги о коронации);

— Как быть Королем (моральные руководства, сочетающие христианские и классические традиции);

— Знание о мире (географические и астрологические труды, ранние медицинские тексты);

— Европейский монарх (рукописи, сделанные на континенте).

Сакральная тематика, действительно, занимает много места среди книг бывшего королевского собрания – это иллюстрированные Библии, литургические книги, жития святых.

Среди них привлекает особое внимание т.н. Biblia historiale, созданная во Франции в 1411 г. Одна из ее роскошных готических иллюстраций изображает «Бога, создающего Небо и Землю». Создатель на этой миниатюре держит в руках циркуль, что подчеркивает его роль как «архитектора Вселенной» - эту символику в позднейшее время будут нередко использовать масоны.

