В Донецке открылась выставка икон из льняной нити

Уникальные иконы, сотканные из льняной нити, представил в Донецком художественном музее житель Симферополя Владимир ДЕНЩИКОВ. В экспозиции около 30 работ, с которыми все желающие могут ознакомиться до 4 марта.

Специалисты называют автора «основоположником нового вида иконотворчества. Работы мастера выполнены в технике макраме по церковным канонам. Детали узелков на окладах и ризах образов созданы из льняной нити, причем каждый из миллионов узелков завязан без применения технических средств, то есть спиц, крючков. Сами лики святых написаны маслом на льняном холсте.

Автор говорит, что лен у него «всегда ассоциируется с православием. Лен простой, прочный, доступный, в ленных одеждах ходили наши пращуры, я предполагаю, что и Всевышний был облачен в эти одежды, лен лечит, притягивает…»

На открытие выставки в музей пришло множество посетителей, среди которых присутствовали художественный руководитель Донецкий национального академического театра оперы и балета имени А. Б. Соловьяненко Вадим ПИСАРЕВ, пресс-секретарь Митрополита Донецкого и Мариупольского Иллариона Украинской Православной Церкви протоиерей Георгий ГУЛЯЕВ.

«Иконы мастера есть у патриарха Кирилла, Блаженейшего Митрополита Владимира, Владыки Симферопольского и Крымского Лазаря, подобную икону любой священник хотел бы иметь в своем храме», - отметил отец Георгий.

Работы Владимира ДЕНЩИКОВА экспонировались и продолжают выставляться не только в Украине, но и в Германии, Австрии, Венгрии. Часть из них находится в частных коллекциях Украины, России, Чехии, Венгрии, Германии и США.

ОстроВ

