В Тернопольской обл. психоневрологический интернат освободил часть монастиря

В Тернопольской области благодаря ремонту в областном психоневрологическом интернате удалось освободить часть Василианского монастыря в селе Краснопуща Бережанского района, который вынужденно использует медзаведение.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Тернопольского областного совета, после завершения первого этапа ремонтных работ в одном из корпусов интерната туда перевели 20 подопечных заведения. В целом на ремонтные работы в прошлом году были выделены 200 тыс. грн.

«В отремонтированном корпусе установлены новые металлопластиковые окна и индивидуальное отопление. И мы не остановимся на этом. Еще необходимо сделать капитальный ремонт в двух корпусах, а в третьем – текущий. Для этого необходимы 500 тыс. грн. – это немалые средства для нашего бюджета. Но уверен, что хотя одно помещение до конца этого года мы отремонтируем», – сказал во время открытия первого корпуса председатель облсовета Алексей КАЙДА.

Он отметил, что церковь и часть келий в селе Краснопуща принадлежат монастырю. Остальные кельи – психоневрологическому интернату. Неоднократно в областной совет обращались настоятели монастыря с просьбой перенести этот интернат, поскольку в монастырь ежегодно приезжают тысячи верующих.

«Планируем постепенно перевести подопечных заведению в другие помещения. И помещения монастыря тогда будут использоваться по назначению», – пообещал А.КАЙДА.

Он подарил интернату икону св. Николая Чудотворца, который всегда оберегал немощных и больных.