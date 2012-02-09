В Киево-Печерской Лавре появится WI-FI

В Киево-Печерской Лавре к Евро-2012 проведут WI-FI и установят англоязычные электронные указатели.

Как пишет газета «Сегодня» (№30 от 9 февраля), по словам нового гендиректора Киево-Печерского заповедника Виктории ЛЕСНИЧЕЙ, сейчас в Лавре собираются значительно улучшить сервис для посетителей.

В частности, в ближайшее время здесь появятся туристические информационные табло (электронные указатели) на украинском и английском языках. Также на английский язык планируют перевести все подписи к экспонатам. «Сейчас у нас в разработке очень много идей. Например, решается вопрос с Wi-Fi на территории заповедника, увеличится количество киосков с сувенирной продукцией. А вот строительство гостиниц или фастфудов не планируем. На территории лавры уже есть несколько кафе, этого достаточно», - сообщила В.ЛЕСНИЧАЯ.

В кафе на территории заповедника сейчас разрабатывается новое меню специально для гостей Евро-2012, которое должно будет рекламировать Украину. Возможно, названия блюд поменяют на более интересные - связанные с историей Киева и расширят ассортимент.

Кроме того, в заповеднике, по словам В.ЛЕСНИЧЕЙ, будут проводить мастер-классы по изготовлению украинских сувениров и постоянные выставки самых интересных поделок.

В то же время, В.ЛЕСНИЧАЯ уверяет, что стоимость входных билетов дорожать не будет и останется, как сейчас: для взрослых - 25, для детей - 12 грн.

Также в этом году в Лавре планируют завершить реконструкцию Успенского собора и провести реставрацию Онуфриевской башни. «Также при наличии финансирования планируем начать реставрацию Церкви Всех Святых, корпуса №4 на Соборной площади, Южной башни», - сообщила В.ЛЕСНИЧАЯ.

В целом, отмечает газета, ремонта на территории заповедника требует 21 сооружение.