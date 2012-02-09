Пенсионер обогревал дом украденными с кладбища крестами

В Сумской области сотрудники уголовного розыска Белопольского райотдела милиции разоблачили 60-летнего пенсионера, который занимался кражей деревянных крестов из сельского кладбища.

Как сообщили в милиции, похищенное он использовал для обогрева собственного жилья.

"Реагируя на обращение жителей села по поводу исчезновения с кладбища деревянных крестов, милиция вышла на 60-летнего местного жителя, в доме которого выявили четыре деревянных креста. Как объяснил хозяин, кресты он принес домой, чтобы натопить печь, а два оставил для себя и своей жены. На будущее", - отметили в МВД.

Мужчине назначена психиатрическая экспертиза. По данному факту милиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 297 Уголовного кодекса. Если медицинское обследование признает мужчину вменяемым, то ему грозит до трех лет лишения свободы.

Корреспондент