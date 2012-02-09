Преподавание религии в школе. Опыт Литвы и России

В Отделе внешних церковных связей Московского Патриархата состоялась пресс-конференция на тему «Преподавание религии в светской школе. Опыт Литвы, опыт России».

На вопросы представителей СМИ отвечали председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион, председатель Епископской конференции Литвы архиепископ Каунасский Сигитас ТАМКЯВИЧУС и представитель Отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви Г. ДЕМИДОВ.

Митрополит Волоколамский Иларион поприветствовал представителей прессы, собравшихся на пресс-конференцию по случаю завершения II собеседований между Русской Православной Церковью и Римско-Католической Церковью Литвы, посвященных актуальным проблемам преподавания религии в светской школе.

Председатель ОВЦС отметил, что в России был достигнут существенный прогресс в отношении преподавания религии: 28 января нынешнего года распоряжением Правительства было принято решение об обязательном преподавании «Основ религиозных культур и светской этики» в школах. «Это очень важный шаг, который мы позитивно оцениваем», – сказал председатель ОВЦС.

Архиепископ Сигитас, отвечая на вопросы журналистов, рассказал, что преподавание религии в литовских школах ведется во всех классах. Один обязательный урок в неделю оплачивается государством; в частных школах возможны дополнительные уроки, но за них учителям платит Церковь. Преподавателей готовят в трех университетах, преимущественно на теологическом факультете в Каунасе. Преподавать религию в Литве могут как священники, так и миряне.

Митрополит Иларион считает, что количество часов, отведенное для преподавания религии в школах, недостаточно: «Мы приветствуем это как первый шаг, но будем работать над тем, чтобы «сетка» количества учебных часов расширялась».

Отвечая на вопрос журналистов о том, какие отношения складываются в Литве между Русской Православной Церковью и Римско-Католической Церковью, архиепископ Сигитас ТАМКЯВИЧЮС охарактеризовал их как очень хорошие.

mospat.ru