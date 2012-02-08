Гребенщиков заявляет, что всегда был и останется православным

Лидер рок-группы «Аквариум» Борис ГРЕБЕНЩИКОВ признался, что остается православным человеком с тех пор, как его крестили в младенчестве.

«Я родился в России, я родился в русском языке, в русской культуре и в православии. И мне просто нужно было открыть его для себя. И когда-то там, в середине восьмидесятых, я это открыл для себя в достаточно большом объеме», - сказал музыкант в эфире «Радио России».

БГ отметил, что при всем его уважении «к великим религиям наподобие буддизма и индуизма или даосизма очень сложно себе представить русского человека, который станет буддистом, или станет даосом, или станет хинду, потому что для этого требуется родиться в другом месте и вырасти в другой культуре. Потому что человек перейти из культуры в культуру не может».

«Я действительно очень хорошо отношусь ко многим системам религиозной мысли, но от этого я не становлюсь тибетцем, или китайцем, или индусом, или кем-то еще. Я вырос и живу здесь, и поэтому я, естественно, православный», - подчеркнул Б.ГРЕБЕНЩИКОВ.

Благовест-Инфо