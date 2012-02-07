В Запорожской обл. совершено разбойное нападение на церковь

В Запорожской области задержан 26-летний местный житель, совершивший разбойное нападение на церковь в помощью игрушечного пистолета.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Запорожского главка милиции, от рук злоумышленника пострадал один из храмов в Жовтневом районе Запорожья

«Вечером 1 февраля в Жовтневый райотдел милиции города Запорожья обратилась регистратор одного из храмов. Женщина сообщила, неизвестный, угрожая предметом, похожим на пистолет, завладел пожертвованиями прихожан - золотыми изделиями общим весом около 150 граммов. В момент совершения преступления заявительница находилась в помещении церкви одна, поэтому помешать налетчику не смогла», - рассказали в ОСО, отметив, на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

В результате опроса регистратора храма, возможных свидетелей происшествия, просмотра записей камер наблюдения, расположенных в районе церкви, где было совершено преступление, и ряда других оперативно-следственных мероприятий удалось установить личность налетчика, который оказался 26-летним ранее неоднократно судимым жителем Запорожья.

«На данный момент злоумышленник задержан и сознался в содеянном. Установлено, что преступление он совершил, используя в качестве «оружия» игрушечную имитацию пистолета. Действия злоумышленника квалифицированы, как совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.187 – «Разбой, соединенный с проникновением в помещение» Уголовного Кодекса Украины.

Ведется следствие.