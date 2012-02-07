7 февраля - день памяти святителя Григория Богослова († 389).

За всю историю христианства лишь трое святых удостоились титула Богословов: апостол Иоанн Богослов, святитель Григорий и преподобный Симеон Новый Богослов.

Святитель Григорий родился в 329 году в Арианзе (недалеко от города Назианза Каппадокийского, где епископом был его отец - святитель Григорий Назианзский). Мать его Нонна тоже была канонизирована Церковью.

Святой Григорий получил самое полное и разностороннее образование. Он учился в школах Назианза, Кесарии Каппадокийской, Александрии, а завершил образование в знаменитой Платоновской академии в Афинах. Вместе со святым Григорием учился и другой святой и богослов - Василий Великий. Именно в Афинах святые Василий и Григорий стали близкими друзьями.

Покинув Афины, святой Григорий по приглашению святого Василия удалился в пустыню, чтобы подвизаться рядом с ним. Ими был основан монастырь для молодых христиан.

Но по требованию отца святой Григорий в 361 году вернулся в Назианз, где против своей воли принял сан пресвитера. Когда святитель Василий Великий стал епископом Кесарии Каппадокийской, он поставил святого Григория епископом города Сасима.

По смерти императора-арианина Валента в 378 году императором стал православный Феодосий, пригласивший в 379 году святителя Григория помочь Константинопольской Церкви, которая в то время более чем какая-либо другая была опустошена еретиками. Святитель Григорий начал служить и проповедовать в небольшой домовой церкви своих родственников. Он назвал эту церковь Анастасия («Воскресение»), веря, что именно в этом небольшом храме и начнет воскресать православие. Повсюду господствовали еретики - ариане, македониане, аполлинаристы. И чем громче звучала его проповедь, тем более увеличивалось число православных и тем сильнее росло сопротивление еретиков.

В ночь на Пасху 21 апреля 379 года, когда святитель Григорий совершал Крещение новообращенных, толпа вооруженных еретиков ворвалась в храм и обрушила на православных град камней, умертвив одного епископа и ранив святого Григория. Но терпение и кротость святого были его лучшей броней, а слово собирало православных.

Сочинения святителя Григория - слова, письма, стихи, показывают, что он стремился быть проповедником, достойным истины Христовой. Ему был ниспослан дар слова, и святой хотел принести его в дар Богу-Слову. В пяти «Словах о Богословии» святой Григорий закладывает основы православной догматики, окончательно формулируя учение о Святой Троице. Но содержание проповедей святителя Григория этим не исчерпывается. Им написаны: пять похвальных слов, девять толкований на праздники, два обличительных слова на Юлиана Отступника и проповеди на другие темы. Всего сохранилось 45 проповедей святого Григория. Письма святителя принадлежат к лучшим богословским творениям. Все они мастерски обработаны и в большинстве своем кратки. В своих гимнах святитель Григорий раскрывает свой мистический опыт богопознания.

В 381 году святой Григорий Богослов председательствовал на Втором Вселенском Соборе, на котором было окончательна осуждена ересь арианства и другие ереси той эпохи. Этот собор, утвердивший православие в Римской империи, стал итогом деятельности великого богослова.

Скончался святитель Григорий 25 января 389 года в Назианзе, где и был похоронен. В своем завещании он отдал свое фамильное имение епархии, ближайшим друзьям завещал денежные суммы и распорядился дать свободу своим рабам. В 950 году мощи святителя Григория были перенесены в Константинополь и положены в церкви Святых Апостолов. При разграблении Константинополя крестоносцами в 1204 году мощи святителя Григория были вывезены в Рим.

Нижегородская епархия РПЦ