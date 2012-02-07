Во Львове начинается Год Иосифа Слипого

Во Львовской области пройдут мероприятия по случаю 120-летия со дня рождения Патриарха Иосифа Слипого.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской облгосадминистрации, на рабочем совещании по подготовке мероприятий заместитель начальника Главного управления внутренней политики, прессы и информации ОГА Ирина РОМАНИВ заметила, что, согласно решению Львовского областного совета, 2012 год во Львовской области объявлены Годом Иосифа Слипого, поэтому мероприятия будут проводиться на протяжении всего года. Однако важно, чтобы эти мероприятия начались с празднования 120-й годовщины со дня рождения митрополита.

Главным управлением внутренней политики, прессы и информации ОГА разработана программа торжеств.

17 февраля во Львове состоится Архиерейская Божественная литургия в Архикафедральном соборе Святого Юра, а также будет осуществлен чин панихиды возле могилы Иосифа Слипого в крипте собора Святого Юра.

Представители власти и молодежных организаций посетят музей-усадьбу Иосифа Слипого в селе Заздристь Тернопольской области.