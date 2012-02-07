Карадауи призвал бойкотировать товары из России и Китая

Шейх Юсуф аль-КАРАДАУИ, один из наиболее авторитетных суннитских богословов, призвал мусульман бойкотировать все товары российского и китайского производства, сообщает NEWSru.co.il со ссылкой на "Коль Исраэль".

Аль-КАРАДАУИ поддержал позицию иорданской исламистской организации "Братья-мусульмане", ранее уже выступившей с таким призывом. По мнению шейха, бойкот товаров, произведенных в России и Китае, должен выразить недовольство мусульман решением этих стран наложить вето на антисирийскую резолюцию Совета безопасности ООН.

Лидер иорданской организации "Братья-мусульмане" Хамам САИД заявил, что Москва и Пекин встали на сторону "убийц сирийского народа", и, фактически, оказались в стане врагов арабов и мусульман.

Напомним, 7 февраля в Дамаск должны прибыть министр иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ и глава Службы внешней разведки Михаил ФРАДКОВ. Их примет президент страны Башар АСАД.

