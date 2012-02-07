"Уроки полового воспитания"- новый предмет в школах Израиля

Начиная со следующего учебного года, в расписании учащихся средних классов государственно-религиозных школ Израиля появится новый предмет: уроки полового воспитания. Программа обучения одобрена раввинами.

На уроках полового воспитания подросткам расскажут о том, как правильно ухаживать за избранницей, об отношениях в семье, о средствах контрацепции, о "женской скромности" и правах женщин.

По информации газеты "Едиот Ахронот", инициатива введения нового предмета принадлежит начальнику отдела религиозного образования министерства просвещения раввину Аврааму ЛИВШИЦУ. А в основу учебного плана легла книга, написанная для юношества раввином Эли ШЕЙНФЕЛЬДОМ, который убежден, что дети "умеренных сионистов" должны быть подготовлены ко взрослой жизни. По его словам, если с подростками не говорить "об этом" в школе, то потом никто не обсудит с ними эти темы.

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