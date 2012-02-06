Современная школа не воспитывает личность

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл надеется, что Церковь будет иметь возможность принять участие в дискуссии о развитии системы образования в России и выступает за возвращение "воспитательного элемента" в учебный процесс.

Как сообщает РИА-Новости, в понедельник предстоятель Русской православной церкви возглавил в Москве заседание нового коллегиального органа исполнительной власти РПЦ - Высшего церковного совета, где, в частности, поднял вопрос о системе образования.

"Самая большая озабоченность, которая возникает в связи с обсуждением образовательных проблем - это озабоченность, связанная с формированием личности. Может ли школа полностью устраниться от того, чтобы воспитывать человека? Сегодня практически так произошло и происходит за редчайшим исключением", - заявил патриарх Кирилл, открывая заседание.

По его словам, Церковь может и должна принять участие в "общенациональных дебатах", касающихся российского образования. Патриарх Кирилл отметил, что в "специфических" образовательных учреждениях - православных гимназиях, кадетских и казачьих корпусах - такой воспитательный элемент присутствует.

"Народное образование должно служить интересам народа, интересам личности, оно должно формировать человека, а сегодня отсутствие ценностных ориентиров в системе образования приводит к тому, что на выходе мы имеем человека, мировоззренчески никак не ориентированного", - отметил предстоятель РПЦ.