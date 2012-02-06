В казахстанском храме обновили фреску с чиновником

В воскресенье, 5 февраля, в соборе казахстанского города Рудный (Костанайская область) общественности был представлен новый вариант фрески, на которой ранее был изображен глава областной администрации Сергей Кулагин. К лицу на фреске были добавлены усы и борода.

Ранее в интернете появились коллажи с изображением бородатого Кулагина. Однако посмотреть, как в действительности выглядит обновленная фреска, прихожане смогли лишь 5 февраля, когда храм был открыт для посетителей.

На измененной фреске Кулагина почти невозможно узнать. Художник не только добавил персонажу фрески усы и бороду, но изменил прическу, а также цвет волос. Одежда осталась прежней.

Собор Иоанна Богослова, на купольную фреску которого попало изображение чиновника, был открыт в середине января. На открытии присутствовал в том числе и аким (глава администрации) области Сергей Кулагин.

Чиновника изобразили среди встречающих Иисуса Христа в Иерусалиме. Он выделялся на фоне других мужчин, нарисованных на фреске: был гладко выбрит и имел современную прическу.

Роспись в храме, как сообщалось, выполняли мастера российской Палехской школы.

lenta.ru



