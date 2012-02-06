Верующие лучше защищены от депрессии, чем атеисты

Исследование показало, что дети родителей-атеистов более склонны к депрессии, чем дети христиан; верующие люди, проживающие в религиозных странах, чувствуют себя счастливее, сообщает CNL-NEWS со ссылкой на The Christian Post.

10-летнее изучение 60 матерей с депрессией и без нее и 151 ребенка показало, что дети, которые воспитывались у верующих матерей, лучше защищены от депрессии.

Хотя посещение служб и деноминация не повлияли на результаты, темы в вопросах отразили, что религия или духовность для них очень важна.

«Люди, не принадлежащие к религиозным общинам, имеют больший риск депрессивных симптомов или расстройств, а личная религиозная деятельность и убеждения не связаны с риском депрессии».

Другое исследование, в котором принимали участие 299 тысяч человек из 11 европейских стран, также показало, что религиозные люди в общем счастливее, чем нерелигиозные. Результаты, тем не менее, имеют силу в основном в местах, где есть широкое религиозное присутствие. В более светских сообществах уровень счастья среди верующих и неверующих был почти одинаковый.

Европейское исследование проводилось университетом Гумбольдта в Берлине и было опубликовано 5 января в журнале психологической науки (Journal of Psychological Science). «Результаты наводят на мысль, что религиозность, хотя бы потенциальная, обладает преимуществами на основе культурных ценностей», - сказал автор исследования Йохен ГЕБАУЭР из университета Гумбольдта.

Вопрос, поставленный в исследовании, гласил: действительно ли религиозность обогащает верующих. Психологический опрос интересовался у участников, как они чувствовали себя (спокойно, бодро или удовлетворенно) среди других оценок счастья, жизненной удовлетворенности и самооценки.

Выводы, которые были получены, показали, что религиозные люди действительно психологически здоровее и имеют более высокую самооценку, чем неверующие.

Исследование также отмечает, что из-за религиозного разнообразия в большинстве европейских стран эти преимущества, похоже, не будут очевидными в будущем.

Еще в одной статье, опубликованной в Psych Central, который считается одним из крупнейших и старейших независимых секторов в Интернете по теме ментального здоровья и психологии, проанализировали, почему именно религия важна для вопросов ментального здоровья.

«Духовность – это непочатый ресурс для восстановления от серьезных ментальных проблем. Это самая главная причина. Мы знаем, что духовность и религия могут играть роль в здоровье и благополучии для всех. Но общественная система ментального здоровья не решается вторгаться в эту сферу», - сказала преп. Лаура МАНКУСО, возглавляющая исследования связи между духовностью и ментальным здоровьем в Институте священства.

