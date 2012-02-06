В Самборе обокрали новый собор УГКЦ

На Львовщине обокрали новый собор УГКЦ - Покрова Пресвятой Богородицы, в Самборе.

Об этом сообщил верующим после воскресного богослужения настоятель храма - отец Владимир КОРКУНА.

По словам священника, воры разбили стеклопакет в пластиковом окне, проникли в учебный класс, находящийся на цокольном этаже храма и вынесли оттуда большой плазменный телевизор, три магнитофона, DVD-плеер, ионики и ящик с пожертвованиями.

Все украденные вещи были куплены за счет родителей, чьи дети занимаются катехизмом и английском языке в этом классе. Кроме этого, в обворованном классе собирается организация Украинская молодежь Христовой и проводится обучение для пар, которые намерены вступить в брак.

Настоятель храма попросил прихожан церкви сообщить, если кто-то услышит о продаже похищенных вещей, чтобы вернуть их.

zik.ua