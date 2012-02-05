Борис Гребенщиков выступил в Московской духовной академии

В Московской духовной академии состоялось открытие дискуссионного арт-клуба, сообщает пресс-служба МДА. В нем принял участие Борис ГРЕБЕНЩИКОВ.

В мероприятии участвовали студенты семинарии, академии, регентской и иконописной школ, а также члены профессорско-преподавательской корпорации.

Гребенщиков вместе с музыкантами группы «Аквариум» исполнил несколько своих песен, а также побеседовал со слушателями.

Среди острых вопросов, заданных известному музыканту – духовный опыт в традиции Православной Церкви и религиозные практики буддизма и индуизма, сосуществование различных духовных традиций, особый путь русской культуры, место музыки в современном мире, исключительность богооткровенной христианской религии.

Отвечая на вопросы собравшихся, БГ уделил особое внимание роли музыки в своем духовном опыте и значению православной веры в его жизни.

ПРАВМИР