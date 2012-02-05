Архиепископ Иероним посетил архимандрита Ефрема в тюрьме

Предстоятель Элладской Церкви архиепископ Иероним посетил архимандрита Ефрема, наместника Ватопедского монастыря, в тюрьме.

По сообщению агентства Romfea, визит Блаженнейшего прошел в очень теплой атмосфере. Отец Ефрем искренне поблагодарил архиепископа за визит. Визит архиепископа Иеронима в тюрьму Коридаллос не анонсировался и прошел без привлечения внимания СМИ.

Предстоятель Греческой Церкви пожелал отцу Ефрему скорейшего окончания испытания.

Напомним, что архимандрит Ефрем более месяца находится в тюрьме по недоказанному обвинению.

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