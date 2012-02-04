В Армении священники-блогеры организовали виртуальный приход

Армянские священники организовали виртуальный приход в Интернете. Они размещают материалы на своих страницах, отвечают на вопросы и даже готовы выслушать исповедь верующих. Святые отцы становятся активными блогерами. Правда, отпустить грехи или совершить таинство религиозных обрядов в Интернете все же не получится.

Архимандрит армянской церкви в Иерусалиме Гевонд ОГАНЕСЯН дает интервью по Skype. За последние 6 лет виртуальное общение для священника стало таким же привычным, как живое. К нему обращаются люди, которые живут далеко за пределами своей Родины, там, где нет армянской церкви.

В самой Армении блоггеров-священников тоже много. Самое главное для них – привлечь активную в сети молодежь в церковь. Они уверены, что в виртуальном мире невозможно совершать церковные обряды, ведь Интернет никогда не сможет передать ауры священного места.

Отец Маркос работает в канцелярии Первопрестольного Эчмиадзина. Говорит, что свободного времени для общения с прихожанами практически нет. Поэтому создание собственного блога стало выходом.

«Так уж получилось, что самая большая аудитория во всемирной паутине, где находится вся наша молодежь. В блогах мы отвечаем на их вопросы, размещаем материалы для чтения», - говорит отец Маркос.

Отец Арсен размещает в блоге видео и аудиозаписи духовных песен – шараканов. Таким образом он борется с сектантами, которые беззастенчиво выдают свои творения за армянские шараканы.

«Люди хотят знать, на каких праздниках поется та или иная песня, кто автор, какова ее история. Мы даем им возможность сравнить подлинное с фальшивкой», – говорит дьякон Арсен ЗОГРАБЯН.

Всемирная сеть стала эффективным способом для того, чтобы наставить молодежь на путь истинный. И то, что приходы стали активно пополняться молодыми верующими, во многом заслуга Интернета.

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