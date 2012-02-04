17-18 февраля 2012 года в Париже пройдут первые Дни православной книги во Франции. Это событие организовано сайтом Orthodoxie.com в партнерстве с издательством Cerf и страховой компанией Mutuelle Saint-Christophe.

Книжные и журнальные стенды, конференции, круглые столы, концерты, презентации, другие мероприятия продемонстрируют активное присутствие Православия во Франции в его богатстве и разнообразии. Будут участвовать и представлять себя различные издательства из ряда стран Европы.

Православная церковь существует во Франции с XIX века. Ее присутствие возросло и более утвердилось в XX веке. Оно призвано значительно увеличиться в XXI веке. Различные общины создали крепкие связи со своими родными странами, в особенности в Восточной Европе и на Ближнем Востоке.

Сегодня Православная Церковь глубоко укоренена во Франции, к ней принадлежит более полумиллиона человек, существует около 250 приходов, среди них – 20 монастырей и скитов, число которых растет. Архиереи всех канонических юрисдикций объединились в Ассамблею православных епископов Франции – единую представительскую инстанцию множества православных церквей во Франции перед государственно-политической властью.

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