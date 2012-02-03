Епископы Габона призвали прекратить ритуальные убийства

Конференция католических епископов Габона призвала население прекратить убийства людей во время ритуальных жертвоприношений последователей местных языческих культов, сообщает CNL.tv, со ссылкой на радио Ватикана.

Как сообщили епископы, полиция еженедельно находит тела с признаками ритуального убийства - изъятыми органами, изуродованным лицами, иными следами насилия.

Жертвами, прежде всего, становятся дети, которых похищают для принесения определенных органов в жертву тому или иному божеству.

Епископы обратились к правительству с призывом более активно бороться с подобными религиозными практиками, поскольку они являются преступными и наказывать виновных.

Иерархи установили в календаре Католической церкви Габона специальный день молитв о жертвах культов - 28 декабря, когда католики чтят память святых вифлеемских младенцев, убитых по приказу царя Ирода.

Большинство населения Габона называет себе христианами - католиками (54,8%) или протестантами (19%). Вместе с тем здесь по-прежнему довольно высок процент тех, кто является последователем традиционных африканских культов (24%).

