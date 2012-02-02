Англиканская церковь составила специальную молитву

Специальная молитва была опубликована в ознаменование бриллиантового юбилея королевы, который отмечается в этом году, сообщает CNL-NEWS со ссылкой на Christian Today.

Молитва была написана по пожеланию королевы главой Собора святого Павла и будет использована на юбилейном служении благодарения в Соборе святого Павла 5 июня.

Архиепископы Кентербери и Йорка рекомендовали ее для использования в Англиканской церкви и других церквях.

Кристофер ВУДЗ, секретарь литургической комиссии и национальный советник поклонения, сказал: «Тот факт, что ее величество была нашей королевой в течение 60 лет и все еще полна энтузиазма и радости, является поводом для большого празднования и благодарения Богу. По этому поводу Англиканская церковь рада составить молитвы как традиционные, так и современные, для использования в церковных богослужениях в 2012 году».

Молитва по случаю бриллиантового юбилея гласит:

«Бог времени и вечности, чей Сын правит, как слуга, а не господин, мы благодарим Тебя и славим, что Ты благословил эту страну, королевство и территории Елизаветой, нашей любимой и славной королевой.

В этот юбилейный год даруй ей нашу любовь, дары радости и мира, когда она продолжает в верном послушании Тебе, своему Господу и Богу, верно служить своей стране и народу, содружеству, сейчас и во все дни своей жизни, через Иисуса Христа, Господа нашего. Аминь».