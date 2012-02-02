Фундамент Десятинной церкви успели защитить от мороза
Консервация проведена качественно
Резкое похолодание не угрожает фундаменту Десятинной церкви.
Проведенная своевременно консервация, сохранила памятник для потомков, считает заместитель директора Института археологии НАН Украины Глеб ИВАКИН.
«Сегодня можно с уверенностью говорить: фундамент Десятинной церкви спасен. Боюсь представить, что было бы с памятником при таких морозах, не проведи Киевгоргосадминистрация консервацию», – сказал археолог.
«Временная консервация проведена качественно. Фундамент защищен от перепадов температуры и атмосферных осадков», – отметил Глеб ИВАКИН.
Ученый акцентировал, что уже в нынешнем году можно начать подготовительные работы по созданию компактного подземного музея.
Напомним, что, по мнению директора Института археологии АН Украины Петра ТОЛОЧКО, любое строительство на фундаменте Десятинной церкви недопустимо.