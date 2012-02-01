В Сирии похищена группа паломников из Ирана

В Сирии сегодня похищена группа паломников из Ирана. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на иранское телевидение, подчеркивая, что общее число похищенных в Сирии граждан ИРИ достигло 29 человек.

По данным иранской телерадиовещательной корпорации ИРИБ, автобус с направлявшимися в Дамаск 35 гражданами ИРИ был остановлен вооруженными лицами. Они отобрали у пассажиров сотовые телефоны, документы и ценные вещи, после чего увезли в неизвестном направлении 11 мужчин.

Это уже второй за последнее время подобный случай. На прошлой неделе другой автобус из Ирана был остановлен близ Дамаска. Тогда бандиты также захватили 11 мужчин, не тронув женщин, детей и паломников пожилого возраста. Официальный представитель МИД Ирана Рамин МЕХМАНПАРАСТ призвал сирийские власти сделать все возможное для скорейшего освобождения иранцев.

В декабре прошлого года в районе сирийского города Хомс были похищены семеро иранских специалистов в области энергетики, которые оказывали Сирии техническое содействие в сооружении электростанции "Джандар". Они были захвачены вооруженными лицами, когда на микроавтобусе направлялись к месту работы. Ответственность за то похищение взяла на себя ранее неизвестная группировка "Движение против распространения шиизма в Сирии". Ни иранских специалистов, ни паломников освободить пока не удалось.

