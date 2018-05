Психологи США изучали представления христиан об Иисусе

Психологи из Стэнфорда изучили представления американских христиан об Иисусе и установили, что они тесно связаны с их политическими представлениями. Статья исследователей появилась в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

В рамках работы ученые провели онлайн-опрос 800 человек, относящих себя к христианам. Половина из них была протестантами, четверть католиками, а еще одна четверть - представителями других течений христианства. Каждому добровольцу предлагался опросник, который включал политические и экономические вопросы, а также серию вопросов, в которых испытуемые должны были решить, как бы поступил Иисус в их представлении в той или иной ситуации.

В результате ученые установили, что и консерваторы и либералы склонны считать, что современный Иисус был бы консерватором и либералом соответственно. Каждая из групп признает, что по некоторым позициям они со Спасителем расходятся: например, консерваторы несогласны с идеей справедливого распределения богатств, а либералы - с вопросами абортов и однополых браков.

При этом либералы и консерваторы считают, что вопросы, по которым у них с Иисусом есть расхождения, второстепенными - обе группы склонны называть центральными вопросами веры те, по которым у них мнения совпадают с общехристианскими представлениями.

Ученые называют такой подход проецированием собственных взглядов. По мнению исследователей, основная цель такого проецирования - сгладить противоречия, возникающие между политическими и религиозными представлениями. При этом, как показало исследование, чем религиознее человек, тем большую часть собственных убеждений он приписывает Христу.

Lenta.ru