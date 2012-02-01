Подростки украли из церкви пожертвования

В Львовской области двое учащихся профтехучилища обокрали церковь в городе Новояворивске.

Как сообщили УНИАН в Секторе связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области, в милицию обратился настоятель местного храма, который заявил, что неизвестные лица, взломав замок на входных дверях, проникли ночью в церковь и забрали ящик с пожертвованиями, где было, как минимум, три тысячи гривень.

Как отмечается в сообщении, в тот же день оперативники уголовного розыска установили и задержали двух учащихся местного профтехучилища по подозрению в краже. Ребята в содеянном сознались. Рассказали, что большую часть похищенных денег уже успели потратить.

«По этому факту проводится проверка. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 185 части 3 Уголовного Кодекса Украины (кража)», - сообщила УНИАН инспектор по работе с населением и общественными формированиями Яворивского райотдела милиции Галина МРОЧКО.