Кулиняк рассказал о требованиях к руководителям крупнейших музеев и заповедников

Министр культуры Михаил КУЛИНЯК считает, что руководители национальных заповедников и музеев должны выполнять, прежде всего, менеджерские функции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил сегодня журналистам на пресс-конференции, комментируя недавнее освобождение директоров крупнейших музеев Украины.

«Мы приходим к тому, что нужны менеджеры (в должности директоров крупнейших музеев – УНИАН)», - сказал М.КУЛИНЯК.

В то же время он отметил, что не согласен с тем, что предыдущие руководители, в частности Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника, Национального музея Тараса Шевченко и других были заменены на людей, которые не являются специалистами в музейной области. В частности, министр отметил, что назначенный директором музея в Пирогово Дмитрий ЗАРУБА окончил исторический факультет, а назначенная гендиректором Киево-Печерского заповедника Виктория ЛЕСНИЧАЯ на протяжении года работала заместителем министра. «По-видимому мы придем и к контрактной, и к конкурсной системе (в назначении руководителей музеев – УНИАН), - отметил министр.

В то же время он выразил уверенность, что назначенными руководителями крупнейших музеев «не будет ничего сделано против закона».

Справка УНИАН. В начале года были уволены директора ведущих музеев. В частности, с должности гендиректора Киево-Печерского заповедника была освобождена Марину ГРОМОВА. На ее должность назначена Викторию ЛЕСНИЧАЯ, которая раньше работала заместителем министра культуры (5 апреля 2011 года во время вручения премии имени Гончара в столичном Доме писателей В.ЛЕСНИЧАЯ назвала писателя Олеся Гончара поэтом – УНИАН). Также была освобождена от должности заповедника «София Киевская» Неля КУКОВАЛЬСКАЯ. Эта должность остается вакантной. Кроме того, Министерство культуры освободило Наталью КЛИМЕНКО от должности генерального директора Национального музея Тараса Шевченко, назначив вместо нее Дмитрия СТУСА.

27 января был освобожден от должности директор Национального музея народной архитектуры и быта Украины в Пирогово Павел ФЕДАК, который возглавлял этот музей с 2009 г. На его должность назначен Дмитрий ЗАРУБА, который раньше работал заместителем председателя Государственной службы туризма и курортов, советником министра культуры Украины.