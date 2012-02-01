Украинцы стали чаще жениться и реже разводиться

В Украине в 2011 году по сравнению с предыдущим годом увеличилось количество браков и уменьшилось количество разводов.

Об этом сообщила на пресс-конференции главный специалист Департамента по делам гражданского состояния граждан Укргосреестра Александра ПАДУЧАК.

По ее словам, в 2011 году браков зарегистрировано почти на 50 тысяч больше, то есть на 16%, чем в 2010 году. как уточнила А.ПАДУЧАК, если в 2010 году было зарегистрировано почти 306 тысяч браков, то в 2011 году - почти 350 тысяч браков.

А.ПАДУЧАК отметила, что со статистикой разводов сложнее. Она напомнила, что 27 июля 2010 года вступил в действие закон, которым вносились изменения в законодательство о государственной регистрации актов. По ее словам, этими изменениями предусмотрено, что решение суда о расторжении брака является окончательным документом, который подтверждает факт расторжения брака. А.ПАДУЧАК отметила, что в этой связи гражданам не нужно идти в отдел регистрации актов гражданского состояния с этим решением, чтобы зарегистрировать расторжение брака, а раньше эта процедура была обязательной. По словам А.ПАДУЧАК, у нее судебной статистики нет, поэтому, если говорить о статистике относительно регистрации расторжения брака, то в 2011 году их зарегистрировано почти в два раза меньше, чем в 2010 году. Она сообщила, что в 2011 году было зарегистрировано 61 872 таких актов, в то же время в 2010 году этот показатель был вдвое больше - 126 тысяч. «Чтобы видеть полную картину, это нужно видеть судебную статистику», - еще раз подчеркнула она. По словам А.ПАДУЧАК, больше всего зарегистрировано расторжения браков в Донецкой области - 6 746 разводов (11% от общего количества) по Украине, в Днепропетровской области - 5702 развода (9,2 %), в городе Киеве - 4832 развода. Также высокие показатели в Харьковской, Одесской, Луганской областях. Она добавила, что меньше всего разводов зарегистрировано в западном регионе, в частности, в Закарпатской области - 809, Волынской - 846, Тернопольской, Ривненской, Черновицкой областях.

Психолог Тина БЕРАДЗЕ отметила, что очень много разводов приходится на пары, которые прожили три года. Она отметила, что, скорее всего, за этот период «проходит влюбленность, во время которой парни и девушки не видят недостатков друг в друге», а затем начинают замечать многие вещи, с которыми им тяжело мириться, поэтому в «этот период расстается каждая вторая пара». По ее словам, также много разводов в парах, проживших 7 лет в браке. Психолог подчеркнула, что в Украине по сравнению с другими странами Европы украинские женщины в материальном плане очень плохо защищены после развода.