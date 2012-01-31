Министр культуры назвал наиболее вероятную кандидатуру на должность директора Софии Киевской

Министр культуры Украины Михаил КУЛИНЯК считает самым вероятным кандидатом на должность генерального директора Национального заповедника «София Киевская» директора Научно-исследовательский института памятнико-охранных исследований Елену СЕРДЮК.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом М.КУЛИНЯК заявил сегодня на пресс-конференции.

«Я не буду сейчас говорить о СЕРДЮК, поскольку она кандидат на ее (Нели КУКОВАЛЬСКОЙ – УНИАН) место.

В частности, министр сообщил, что предыдущий гендиректор «Софии Киевской» Н.КУКОВАЛЬСКАЯ была освобождена в связи с нарушениями в ее работе.

«Это осуществление без соответствующих разрешений строительства на охранной территории («Софии Киевской» – УНИАН), открытие саркофага Ярослава Мудрого без разрешения и согласования, последние вещи по переносу мозаик на новые основы для уменьшения веса», - сказал М.КУЛИНЯК.

Министр сообщил, что межведомственная комиссия, которая изучала деятельность директоров национальных заповедников и музеев, обнаружила эти недостатки, и на одно из заседаний комиссии была приглашена Н.КУКОВАЛЬСКАЯ, но она в последний момент не явилась в связи с болезнью.

По словам М.КУЛИНЯКА, в данный момент издан приказ об освобождении Н.КУКОВАЛЬСКОЙ от должности гендиректора «Софии Киевской», но он еще не вступил в силу, поскольку Н.КУКОВАЛЬСКАЯ находится на больничном.

В то же время М.КУЛИНЯК отметил, что пригласил Н.КУКОВАЛЬСКУЮ после выздоровления в Министерство культуры для того, чтобы обсудить эту ситуацию.

Министр не исключил, что если Н.КУКОВАЛЬСКАЯ докажет, что не совершала нарушений, то может остаться в должности гендиректора «Софии Киевской».

«Но мое восприятие - что она не захотела прийти на комиссию», - сказал министр.