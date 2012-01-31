Кулиняк выступает за открытие в Киеве мемориальной доски Столыпину

Министр культуры Украины Михаил КУЛИНЯК выступает за открытие в Киеве мемориальной доски премьер-министру царской России Петру Столыпину.

Об этом он заявил сегодня журналистам в Киеве, комментируя информацию о намерении министерства культуры России подарить Киеву памятник П.Столыпину.

«Ведутся разные разговоры, как о мемориальной доске, так и о памятнике. Я думаю, это вопрос больше к ученым», - сказал М.КУЛИНЯК.

Он отметил, что упоминание о П.Столыпине в Киеве должно быть, поскольку он имеет отношение к городу, хотя и трагическое. «Лично я больше склоняюсь к доске», - сказал министр.

