Кулиняк выступает за открытие в Киеве мемориальной доски Столыпину
17:20, 31 января 2012Общество
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"Это вопрос больше к ученым"
Министр культуры Украины Михаил КУЛИНЯК выступает за открытие в Киеве мемориальной доски премьер-министру царской России Петру Столыпину.
Об этом он заявил сегодня журналистам в Киеве, комментируя информацию о намерении министерства культуры России подарить Киеву памятник П.Столыпину.
«Ведутся разные разговоры, как о мемориальной доске, так и о памятнике. Я думаю, это вопрос больше к ученым», - сказал М.КУЛИНЯК.
Он отметил, что упоминание о П.Столыпине в Киеве должно быть, поскольку он имеет отношение к городу, хотя и трагическое. «Лично я больше склоняюсь к доске», - сказал министр.
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