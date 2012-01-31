В Виннице введены консультации православного врача по телефону

Как сообщает сайт Винницкой епархии, по благословению митрополита Винницкого и Могилев-Подольского Симеона, Винницкий союз православных медиков возобновляет регулярные собрания. Встречи будут происходить каждый второй четверг месяца в церковном доме при храме святителя Луки Крымского (г. Винница, Хмельницкое шоссе 90а). Начало собраний в 17-00.

Кроме того, теперь можно будет получить консультацию православных врачей и по телефону: +380 (432) 69-55-22; +38094 903-95-22, а вскоре и на сайте: pravmed.com.

В Виниице из 37 приходов 6 – больничных. И если раньше в Виннице был только один больничный храм в честь святителя Луки Крымского, то на сегодняшний день осуществляется пастырское служение в больничных храмах онкологического диспансера, детской областной больницы, роддома, военного госпиталя, 2-й городской больницы и т.д.

Инициатива организации союза православных медиков принадлежит врачу-священнику о. Владимиру Тютенко, настоятелю и строителю первого больничного храма святителя Луки Крымского, – по его словам, прихожане то и дело обращались с просьбами подсказать хорошего православного врача - педиатра, хирурга, гастролога…

«Православный врач во все времена – свидетельство и проповедь Православия, – отмечает он. – И мы сами должны представлять яркий пример Христоподражательного отношения к работе и больному. Служение наше должно выражаться в организации медицинской помощи прихожанам храмов: изначально – на рабочем месте, а в будущем – на базе православного медицинского центра».

Начинание о. Владимира было поддержено винницкими православными медиками различных специальностей, которые и объединились впоследствии в Союз. На одной из встреч, его участники подчеркнули необходимость оказывать не только медицинскую, но и консультативную помощь людям. Ведь столкнувшись с серьезным, а часто и смертельным заболеванием, люди обращаются к псевдодуховным методикам и "врачам", которые под прикрытием православия и чьего-то «благословения» объявляют себя универсальными лекарями. Православный врач сможет помочь человеку сконцентрироваться на главном, на духовном, чтобы не расточались силы больного на отчаянный поиск очередного «целителя».

На нынешнем этапе развития медицины особенно остро возросла потребность общества в православном информировании, дающем оценку новейшим современным лечебным и профилактическим технологиям. Например, необходимо помочь православным больным не попасть на удочку рекламодателей, предлагающих дорогостоящие препараты или Бады как панацею от всех болезней. Также необходимо уберечь больных от разного рода «целительства» и оккультных практик, запрещённых Церковью.

Информацию о деятельности Винницкого союза православных медиков можно получить по телефонам диспетчерской службы: +380 (432) 69-55-22; +38094 903-95-22.

Православие в Украине

