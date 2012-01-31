Православные сегодня поминают двух Александрийских архиепископов

Православные христиане сегодня поминают святителей Афанасия и Кирилла - архиепископов Александрийских.

Святитель Афанасий Великий, архиепископ Александрийский, родился примерно в 297 году в Александрии в добродетельной христианской семье. С детства он так полюбил церковное богослужение, что устраивал со своими сверстниками игру в священников, а сам, подобно епископу, со всей точностью совершал церковную службу. Когда к мальчикам присоединялись дети из языческих семей, святой Афанасий рассказывал им о Христе Спасителе, а затем, в случае их согласия, совершал на берегу моря обряд крещения.

Когда святому Афанасию исполнился 21 год, святитель Александр рукоположил его в сан диакона Александрийской Церкви. После смерти святителя Александра диакон Афанасий был избран его преемником — первосвятителем Александрийской Церкви. 8 июля 326 года он был рукоположен во епископа Александрийского.

Возглавив Александрийскую Церковь, святитель Афанасий продолжал ревностную борьбу против еретиков, которые, пользуясь поддержкой при дворе, добились осуждения святителя. В 336 году он был отправлен в изгнание в Трир. После смерти императора Константина святитель Афанасий возвратился из ссылки.

Несмотря на многолетние (в общей сложности более 20 лет) гонения и преследования еретиков, святитель Афанасий продолжал неотступно отстаивать чистоту Православия и неустанно обличать ариан, против которых написал много посланий и богословских трактатов. Первосвятитель управлял Александрийской Церковью вплоть до своей блаженной кончины 2 мая 373 года.

Святитель Кирилл, архиепископ Александрийский, был родом из знатной семьи, в которой почиталось христианство. Впоследствии Кирилл стал одним из выдающихся борцов за православие и великих учителей Церкви. Помимо изучения Священного писания, он изучал многие светские науки, в числе которых была и философия.

Святой Кирилл был единодушно избран на патриарший престол Александрийской церкви после смерти Патриарха Феофила. Святитель Кирилл сразу же возглавил борьбу с яростными еретиками, распространившимися в Александрии. Но видя, что уговоры и увещевания не приносят результата, приложил все усилия, чтобы еретики были изгнаны из Александрии.

Свой жизненный путь святитель Кирилл закончил в 444 году, в общей сложности он управлял Александрийской церковью в течении 32 лет. Перу архиепископа Кирилла принадлежит немало творений, основными из которых являются толкования Евангелия от Луки, Евангелия от Иоанна, Послания апостола Павла.

Совместное празднование святителям Афанасию и Кириллу Александрийским установлено за их многолетние великие труды и подвиги, понесенные в защиту догматов Вселенской церкви против ересей.

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