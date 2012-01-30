Спилберг снимет фильм о пророке Моисее

Голливудский режиссер Стивен Спилберг планирует снять фильм «Боги и цари», где библейский пророк Моисей предстанет великим воином. Как рассказал представитель студии «Уорнер», лента будет напоминать картину «Храброе сердце» и покажет всю жизнь Моисея: от его спасения на берегу Нила до сбора воинства и получения десяти заповедей.

«Было снято немало «глянцевых“ картин о Моисее, новое кино станет фильмом о реальной военной истории», — пообещал сотрудник киностудии. Отметим, что «Боги и цари» станут не первой попыткой Спилберга в военной драме. Его недавний проект «Боевой конь» номинирован на несколько премий «Оскар», в том числе как «Лучший фильм», «Лучшая операторская работа», «Лучшая работа художника» и «Лучший оригинальный саундтрек».

Контракт с режиссером должен быть подписан к концу января, а начало съемок ожидается весной 2013 года. «Боги и цари» станут не единственной лентой по библейским мотивам, над которой в настоящее время работают в Голливуде. В частности, автор «Страстей Христовых» Мел Гибсон собирается поведать миру историю Иуды Маккавея, а Даррен Аронофски работает над фильмом «Ноев Ковчег».

Первый фильм о Моисее был снят еще в далеком 1901 году и назывался «Жизнь Моисея». Его автором стал Дж. Стюарт Блэктон.

Bogoslov.

