В Черкасской области горела церковь УПЦ МП

В селе Дубиевка Черкасского района Черкасской области горела церковь.

Как сообщает сайт Министерства чрезвычайных ситуаций, 29 января около 08.25 в Службу спасения МЧС Украины поступило сообщение о пожаре в Украинской православной церкви Казанской иконы Божией Матери (1998 года застройки).

Возгорание возникло на чердаке.

Огнем уничтожена кровля на площади 80 м кв.

Пожар локализован в 10.18, ликвидирован в 10.25.

Причина возгорания - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Размер материального ущерба устанавливается.

Погибших и травмированных нет.



