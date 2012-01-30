В Черкасской области горела церковь УПЦ МП
09:45, 30 января 2012Общество
9
1998 года застройки
В селе Дубиевка Черкасского района Черкасской области горела церковь.
Как сообщает сайт Министерства чрезвычайных ситуаций, 29 января около 08.25 в Службу спасения МЧС Украины поступило сообщение о пожаре в Украинской православной церкви Казанской иконы Божией Матери (1998 года застройки).
Возгорание возникло на чердаке.
Огнем уничтожена кровля на площади 80 м кв.
Пожар локализован в 10.18, ликвидирован в 10.25.
Причина возгорания - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.
Размер материального ущерба устанавливается.
Погибших и травмированных нет.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter