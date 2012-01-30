В Монголии отменили смертную казнь

Апостольский префект Улан-Батор, епископ Венчеслао Падилла, выразил удовлетворение тем, что парламент Монголии отменил смертную казнь. Иерарх отметил, что это эпохальный шаг монгольского народа по правам человека. "На протяжении длительного времени Президент Цахиагийн Элбэгдорж призывал к отмене смертной казни", - сообщил иерарх. "Это важный шаг к уважению основных прав человека, особенно права на жизнь", - сказал Апостольский префект Улан-Батор.

Епископ Падилла также проинформировал Радио Ватикан о сегодняшней ситуации с правами человека в этой бывшей коммунистической стране. Он сообщил, что ситуация значительно улучшилась, а небольшая католическая община (которая составляет менее 1% населения), провозглашая ценности Евангелия в Монголии, способствует соблюдению прав человека, особенно права на жизнь и образование.

Католический обозреватель



