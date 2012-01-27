В США появились храмы, где «служат» собаки

В одном из католических храмов на юге США священнику прислуживают на мессе и помогают в повседневных пасторских заботах собаки.

Отца Роя Снайпса, настоятеля одного из техасских католических приходов в честь образа Девы Марии Гваделупской, постоянно можно наблюдать в сопровождении его многочисленных питомцев - собак, вместе с которыми он и совершает богослужения, отправляет требы, общается с прихожанами.

Во время мессы собаки спокойно сидят в алтарной части храма или ходят по храму, по словам священника, "ободряя верующих и участвуя в молитве верующих". Во время проповеди они нередко лежат в кресле настоятеля.

"Когда кто-нибудь из новых прихожан или прихожанок заявляет, что собакам в храме не место, то я отвечаю, что если он или она ищет приход без собак, то легко найдет его, – говорит клирик. – При этом я постоянно напоминаю, что Иисус Христос родился в окружении животных".

"В нашу дегуманизированную эпоху – собак можно считать ангелами, которые способны помочь вернуть нам человеческий облик", – считает отец Рой.

В этом деле священник Рой Снайпс, судя по всему, был новатором. Первая месса вместе с собакой была совершена им в 1985 г. Однако теперь отец Рой не одинок, так как мода на четвероногих церковных служек распространяется очень быстро.

Так, лабрадор Тигр, который оказался непригодным для поисковой деятельности после того, как прошел курс дрессировки в престижном собаководческом центре в Принстоне (Миннесота), – пришелся вполне кстати в качестве "прислужника" в трех методистских общинах города Будбей Харбор (штат Мэн).

Тигр сопровождает женщину-пастора (в прошлом ветеринара) на богослужебное собрание, открывает-закрывает двери и включает-выключает свет во время службы, посещает вместе с ней заболевших членов общины и помогает в работе с посетителями комнат для психологической релаксации.

Пастор Харвелл из методисткой церкви штата Нью-Хэмпшир служит вместе с французским бульдогом Карни, который принимает участие, в том числе, и в работе психологической церковной службы. Пастор уверен, что собака совершает очень важное "служение утешения", снимая стресс и благотворно действуя на души людей, налаживающих контакт с его питомцем, сообщает портал Седмица.ru со ссылкой на агентство "USAtoday".

NEWSru.