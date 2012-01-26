Пожар в соборе Болграда тушили свыше 10 часов

Загоревшийся сегодня утром Спасо-Преображенский собор в райцентре Болград удалось полностью потушить лишь в конце дня, хотя спасатели продолжают проливку территории и разбор конструкций здания, сообщили УНИАН в пресс-службе Главного Управления МЧС в Одесской области.

На месте пожара работают пожарные расчеты Болградского подразделения МЧС, специалисты местного водоканала, РЭС и военнослужащие 12-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВС Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром, около 7-и утра, пожарные расчеты МЧС начали тушение огня, вспыхнувшего в здании Спасо-Преображенского собора. Пожар охватил площадь около 100 кв. метров и продолжал усиливаться. Вскоре от огня обрушился купол.

Примерно в 11 часов очаг пожара был локализован, однако потушить его полностью не удавалось. Более того, под сильными порывами ветра огонь еще более усилился - пожар заполыхал на площади свыше 400 кв. метров. «Распространению огня способствовали конструктивная особенность собора - деревянная обрешетка и полиэтиленовая пленка, завезенная строителями, ведущими реставрационные работы», - отмечали спасатели МЧС.

На месте происшествия продолжают работать 9 пожарно-спасательных подразделений Болградского, Измаильского и Ренийского районных подразделений МЧС, а также вспомогательная техника горводоканала и РЭС.

Иконы и предметы церковной утвари, которые можно было вынести из собора, спасли военнослужащие дислоцированной в Болграде 12-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВС Украины, возглавляемой полковником Алексеем ДЖОЛОСОМ.

Действиями пожарных руководит прибывший на место происшествия начальник облМЧС Владимир БОДЕЛАН.

Специалисты МЧС пока воздерживаются от заявлений насчет причин возникновения пожара.

По мнению местных жителей, пожар мог вспыхнуть из-за отопительного электроприбора, оставленного строителями.

Справка УНИАН. Строительство Спасо-Преображенского собора в Болграде было завершено в 1838 году. Высота купола, оформленного коринфскими пилястрами, составляла 50 метров. Интерьер был расписан в 1912-1914 годах художником Пискаревым в стиле романтизма по эскизам Васнецова. Реконструкция здания собора началась в 2001 году.