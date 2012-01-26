Громову и Куковальскую специально заменили на экс-чиновников

В минувшую пятницу министр культуры Украины Михаил Кулиняк подписал приказ об увольнении Марины Громовой с должности генерального директора Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника. На следующий день гендиректором заповедника была назначена бывший заместитель министра культуры и туризма Виктория Лесничая.

Во вторник, 24 января, вышел новый приказ о снятии с должности директора Национального заповедника "София Киевская" Нели Куковальской. Напомним, что она управляла делами заповедника с 2000 г.

Тотальную замену руководителей крупнейших культурных учреждений Украины эксперты связывают с попыткой властей трудоустроить экс-чиновников, которых сократили из-за уменьшения руководящего звена чиновников. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александра Бригинца.

Депутат рассказал, что в художественной и музейной среде самой актуальной темой для обсуждения является то, кто какое письмо написал министру культуры, премьер-министру или Президенту Украины в поддержку директора заповедника «София Киевская» Нели Куковальской.

«Причина таких писем вызвана тотальной заменой руководителей крупнейших культурных учреждений на экс-чиновников, которых сократили из-за уменьшения руководящего звена чиновников», - говорит А.Бригинец.

«Я отнюдь не собираюсь защищать Н.Куковальскую ... Но я как киевлянин, член Общественного гуманитарного совета г. Киева, член Главного совета Украинского общества охраны памятников истории и культуры, председатель комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма, обеспокоен ситуацией вокруг Киевской святыни - Софии, политическими и застроечными процессами, с ней связаными. Надеюсь, что решение о судьбе известного руководителя, что на протяжении многих лет является руководителем заповедника Софии Киевской, Вы будете принимать с учетом не письма, звонка или указания властей «за» или «против» нее, а ссылаясь на реальные документы», - обращается к министру культуры Михаила Кулиняка А.Бригинец.

В то же время депутат Киевсовета отметил, если окажется, что против Н.Куковальской врезультате проверок КРУ, СБУ или прокуратуры, возбуждены уголовные дела относительно разворовывания имущества, обнаружено исчезновение экспонатов или иные безобразия и ее вина будет доказана в суде, безусловно, такой руководитель должен быть не только освобожден, но и осужден согласно Уголовному кодексу.

«Если же на Вас оказывается давление и Вы уступите этому давлению ради того, чтобы назначить на освободившееся место одного из экс-чиновников высокого ранга, что благодаря инициированным Президентом сокращениям оказался без работы, это ляжет пятном не только на Министерство, а и на всю властную пирамиду. Ведь мы, общественность, будем рассматривать этот акт, как попытку избавиться от директора, борющегося с незаконными застройками в буферной зоне Софии Киевской», - объяснил А.Бригинец.

Председатель комиссии остерегается, что новый руководитель не будет занимать защитную последовательную позицию относительно заповедника София Киевская. А также высказал предположение, что назначение такого чиновника может лоббироваться теми, кто незаконно разрушает застройками исторический ареал столицы. Тем более, что сплетни об увольнении руководителя Софии Киевской ходят с тех пор, как заповедник передали в подчинение Министерства культуры.

«Поэтому, в случае недостаточно мотивированного увольнения любого руководителя учреждения культуры и в случае назначения на его должность кого-то из бывших государственных чиновников, действия власти получат резкую критику со стороны музейщиков и творческой элиты. Прошу Вас учесть это и учитывать такую позицию общества в интересах Софии Киевской, Киева и Украины », - призвал А.Бригинец.

Как сообщили в заповеднике «София Киевская», все проверки КРУ, СБУ, прокуратуры и комиссии Минкультуры, которые в последние месяцы проводились в заповеднике, никаких нарушений не обнаружили.

РИСУ