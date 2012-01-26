В Николаеве открылась выставка иконописи

В Николаеве, в галерее искусств Черноморского государственного университета им. Петра Могилы открылась выставка «Встреча», на которой представлены иконы Николаевской семейной иконописной мастерской «Небо на земле».

Как сообщила корреспонденту УНИАН директор галереи Любовь Омельченко, всего зрители увидят около 50 икон, среди которых - современные иконы, написанные художниками мастерской, а также две старинные иконы покровителя города Николаева – Святого Николая, отреставрированные николаевскими мастерами.

По словам Любови Омельченко, мастерская «Небо на земле» работает в Николаеве уже несколько лет. Руководит ею священник Сергей Павелко и его жена, иконописец Мария Павелко. Работают в мастерской профессиональные художники, которые, используя старинные техники и материалы, создают современные иконы. Свои работы они представляли в Киеве, Москве, Братиславе. Выставки икон проходили и в Николаеве.

Не случайно открытие показа назначено именно на конец января. К этому времени прошли День Святого Николая, Новый год, Рождество Христово, Крещение. Современные иконы как раз и посвящены зимним праздникам.

По замыслу организаторов, название выставки - «Встреча» - означает встречу с иконой, с друзьями, а еще - встречу с самим собой, своим внутренним миром, ведь по окончании года каждый из нас переосмысливает свою жизнь.

Центральное место на выставке занимают иконы Рождества Христова (она выдержана в традициях современной украинской иконописной школы) и две иконы Богоявления (Крещения), которые написаны на камне. На иконах Богоявления основные фигуры художник изобразил прямо на срезе агата, специально обработанном. Эти иконы специалисты называют уникальными.

Выставку благословил настоятель храма Святых апостолов Петра и Павла протоиерей Борис Каширов. Экспозиция будет работать до 1 марта.