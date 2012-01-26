В Болграде горел Свято-Преображенский собор

Сегодня утром в райцентре Болград Одесской области горел Свято-Преображенский собор, который является памятником архитектуры национального значения, поинформировали УНИАН в Управлении МЧС в области.

«После звонка в дежурную часть МЧС к месту пожара сразу же были направлены 9 единиц пожарной и специальной техники, - отметили в Управлении МЧС. - Вскоре прибыли также пожарно-спасательные подразделения из Измаила и Рени, поскольку огонь быстро охватил площадь 100 кв. метров и распространялся с большой скоростью по строительным лесам, расположенных внутри собора».

Тушение пожара, уточнили в МЧС, затруднял сильный ветром, а также то, что оставленная накануне ремонтниками полиэтиленовая пленка расплавилась и не давала возможности спасателям попасть внутрь храма.

Когда общая площадь пожара достигла 150 кв. метров, от огня обрушился купол собора.

Около 11 часов спасателям удалось локализовать очаги пожара, причины возникновения которого начали выяснять специалисты МЧС.

Справка УНИАН. Строительство Спасо-Преображенского собора в Болграде было завершено в 1838 году. Высота купола, оформленного коринфскими пилястрами, составляла 50 метров. Интерьер был расписан в 1912-1914 годах художником Пискаревым в стиле романтизма по эскизам Васнецова.

Реконструкция собора началась в 2001 году.