Скрипач подыграл мобильному телефону на концерте в синагоге

Словацкий скрипач Лукас Кмит с юмором ответил на телефонный звонок, громко прозвучавший во время его сольного выступления в Ортодоксальной синагоге Прешова, сообщает BBC.

Кмит с ходу сыграл прозвучавшую фирменную мелодию Nokia, добавив свои вариации и вызвав аплодисменты у слушателей.

Отметим, что в последние годы все чаще поднимается вопрос "мобильного этикета".

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