Скрипач подыграл мобильному телефону на концерте в синагоге
16:40, 25 января 2012Общество
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Словацкий скрипач Лукас Кмит с юмором ответил на телефонный звонок, громко прозвучавший во время его сольного выступления в Ортодоксальной синагоге Прешова, сообщает BBC.
Кмит с ходу сыграл прозвучавшую фирменную мелодию Nokia, добавив свои вариации и вызвав аплодисменты у слушателей.
Отметим, что в последние годы все чаще поднимается вопрос "мобильного этикета".
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