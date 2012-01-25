Скрипач подыграл мобильному телефону на концерте в синагоге

16:40, 25 января 2012
Общество
9

Словацкий скрипач Лукас Кмит с юмором ответил на телефонный звонок, громко прозвучавший во время его сольного выступления в Ортодоксальной синагоге Прешова, сообщает BBC.

Кмит с ходу сыграл прозвучавшую фирменную мелодию Nokia, добавив свои вариации и вызвав аплодисменты у слушателей.

Отметим, что в последние годы все чаще поднимается вопрос "мобильного этикета".

ВИДЕО

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter