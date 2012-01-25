На острове посреди Самары обустроены Дом путника и часовня (фото)

На острове посреди Самары под Днепропетровском обустроено место отдыха и молитвы — Дом путника и часовня в честь мучеников-страстотерпцев благоверных князей Бориса и Глеба. Об этом сообщает «Днепропетровск. Комментарии» со ссылкой на сообщение пресс-службы Днепропетровской епархии УПЦ.

Новую часовню назвали «Домом путника». Часовня небольшая, камерная — сделана в украинском стиле. Она специально построена из смереки, крыша — из гонта. Место расположения уникально — на одном из островков реки Самара. Чин освящения часовни совершил управляющий Днепропетровской епархии митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней.

К часовне можно добраться на маленьком пароме или лодочке.

Дом путника сделан в украинском стиле, в стиле казацкой старшины. Здесь находятся номера для путников, в которых можно увидеть уникальные вещи: предметы с Петриковской росписью, древние святые образа с рушниками, светильники-ночнички из советского времени и черно-белые телевизоры «Березка» и «Электрон». Еще два музея — экспозиция холодного оружия и музей путешествий.

Также в Доме путника есть горница с большим столом, где пилигримы делятся впечатлениями и обсуждают новые планы. Есть и специальное место для свободного времяпрепровождения, где можно поиграть в советский игровой автомат «Морской бой» за 15 копеек или попить газированной воды из автомата времен СССР по 1 копейке.